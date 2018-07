Ulisses Correia e Silva em Santo Antão com agenda cheia

19/07/2018 23:17 - Modificado em 19/07/2018 23:43

O Primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, deu início nesta quinta-feira, 19, a uma visita de três dias à ilha de Santo Antão, onde irá inaugurar várias obras nos três concelhos.

Ribeira Grande será o primeiro Concelho a receber a visita do PM onde, nesta sexta-feira, 20, inaugurará o troço de estrada que liga a Cidade da Ribeira Grande à estrada de ligação ao Paul via Poçon, uma importante infra-estrutura que servirá para a segurança dos residentes de Tarrafal. Já no Concelho do Paul, Ulisses Correia e Silva efectuará uma visita a várias casas reabilitadas no âmbito do PRRA, prosseguindo também a inauguração da Passagem Hidráulica e da Estância Turística de Passagem, situada em Ribeira de Janela.

Depois de Ribeira Grande e Paul, no sábado, 21, será a vez da Cidade do Porto Novo receber a visita do PM que irá inaugurar o início oficial das obras da Estrada do Tarrafal de Monte Trigo. A obra da estrada que liga Chã de Escuela e Tarrafal de Monte Trigo terá uma extensão de 12 quilómetros e servirá para o desencravamento destas localidades uma vez que os habitantes demoram muitas horas para fazerem o percurso até à Cidade do Porto Novo, em condições precárias. Monte Trigo é uma localidade que vive sobretudo da agricultura e da actividade piscatória e, com a implementação das obras, certamente será projectada para um maior nível de desenvolvimento, visto que a trajectória até Porto Novo ficará facilitada. A obra está orçamentada em cerca de 270 milhões de escudos e será executada num espaço de 18 meses.

Ulisses Correia e Silva acompanhado nesta viagem a Santo Antão por Eunice Silva, Ministra das Infra-estruturas e Ordenamento, encerra no domingo, 22, a visita oficial à ilha, com as inaugurações da Passagem Hidráulica de Ribeira das Patas e da Passagem Hidráulica de Chã de Norte.