Mindel Summer Jazz 2018 traz novo conceito: Jazz Village

19/07/2018 23:16 - Modificado em 19/07/2018 23:16

Está tudo a ser preparado para a 8ª edição do Mindel Summer Jazz, evento que acontece nos dias 3 e 4 de Agosto.

De acordo com a organização, o evento maior terá lugar na Praça do Liceu Gil Eanes, “Pracinha de Liceu Bedje”, onde será desenvolvido este novo conceito de “Jazz Village” entre o emblemático alçado, agora renovado, do Liceu Velho e as instalações do Palácio do Povo, mantendo sempre o objectivo de “procurarmos lugares simbólicos e marcantes da expressão cultural do Mindelo, valorizando o nosso Património urbanístico e arquitectural com diversas actividades paralelas conferindo ao Mindelo, nesses dias, uma verdadeira alma Morna jazz”, diz a organização em nota de lançamento.

Para este ano, serão os sons e sabores “jazzísticos” e crioulos da proposta 2018 do Mindel Summer Jazz “Soncent, Soul & Music” que através um tributo à “nossa cidade do Mindelo quer, desta feita, homenageá-la na sua expressão musical, universal e transversal que o Jazz tão bem representa, urbe aberta por excelência e vínculo global de Cabo Verde ao Mundo”.

Estão agendadas grandes noites de jazz, com o primeiro dia a apresentar o “Prêt e Bronk Quartet” de Cabo Verde e MND Flo From Berklee College of Music dos EUA e, no segundo dia, 03 de Agosto, TrêsMasUm e Yannick Medina, bem como Fred Wesley & The New JBs feat Eanie Fields Jr e, a terminar a noite, Alfredo Rodrigues Trio (Cuba e USA).

O Mindel Summer Jazz chega este ano à 8ª edição e acontece no Mindelo nos dias 2 e 3 de Agosto.