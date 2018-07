Boavista: Turista desaparecido no mar ainda não foi encontrado

O turista de nacionalidade eslovena está desaparecido no mar desde a tarde de quarta-feira, 18, na ilha da Boavista, quando foi arrastado pelas correntezas na praia de Ervatão.

Suspensas na tarde de quarta-feira e retomadas no decorrer desta quinta-feira, 19, as buscas por terra e mar foram, todavia, improdutivas. De acordo com uma fonte policial a este Online, o estado do mar tem sido, até ao momento, um dos grandes entraves encontrados pela polícia marítima na sua patrulha, uma vez que a altura das ondas não tem facilitado as operações.

Com o passar do tempo as esperanças de encontrar com vida este cidadão esloveno vão-se tornando escassas. De salientar que este turista, na casa dos 40 anos, encontrava-se numa digressão pela ilha da Boavista juntamente com alguns familiares e amigos quando, numa passagem pela praia de Ervatão, decidiu entrar na água e, até ao momento, ainda não foi localizado.