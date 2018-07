Sondagem: São Vicente é das ilhas com pior avaliação do Governo

19/07/2018 07:43 - Modificado em 19/07/2018 07:43

De acordo com uma sondagem realizada pela empresa Pitagórica, entre 11 Junho e 2 de Julh0 o Governo surge como uma avaliação positiva de 60% dos inquiridos . As ilhas do Sotavento atingem uma percentagem maior na avaliação do governo do que as de Barlavento. A ilha do Fogo , que foi durante 25 anos um baluarte do PAICV , é a ilha que melhor avalia o desempenho do governo Em sentido contrario Boavista (40%), Santo Antão (53%) e São Vicente ( 51 %)tradicionalmente associadas ao MPD surgem como as ilhas com pior avaliação do Governo.

4 % dos inquiridos considera que a actuaçao do governo tem sido Muito Boa , 59 % Boa , 31 % Má , 6 % Muito Má

As mulheres são as que pior avaliam a actuação do governo

A faixa etária entre os 25 / 34 anos é que pior avalia o governo

A ilha da Boa vista é a que pior avalia o Governo

Os homens são os que melhor avaliam a actuação do Governo

A faixa etária entre os 35 / 44 anos é que melhor avalia o governo

A ilha da Boa vista é a que melhor avalia o Governo

Ficha técnica

Universo

Foram inquiridos indivíduos recenseados em Santo Antão, S. Vicente, Sal, Boavista, Maio, Santiago Norte, Santiago Sul, Fogo e Brava.

RECOLHA DA INFORMAÇÃO

Foi utilizada uma amostragem mista, estratificada por concelho de recenseamento e com quotas forçadas de sexo e idade. O entrevistado foi selecionado de acordo com as quotas estipuladas. Na avaliação global dos resultados, foi utilizado um ponderador para recalibrar a amostra de acordo com os pesos dos universos. Foram realizadas entrevistas F2F – face to face, por entrevistadores selecionados e supervisionados

AMOSTRA

A amostra total obtida é de 4940 indivíduos. Este valor traduz um grau de confiança de 95,5%, com uma margem de erro de ± 1,42%. A recolha da informação foi da responsabilidade da Pitagórica. A amostra foi recolhida entre os dias 11 de Junho a 2 de Julho de 2018