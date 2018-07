Polícia brasileiro preso após matar adolescente por estar a fazer barulho

19/07/2018 07:38 - Modificado em 19/07/2018 07:38

Um agente da Polícia Militar brasileira foi detido esta quarta-feira depois ter assassinado um adolescente de 16 anos de idade por estar a brincar em cima de um edifício em frente à sua residência, em Magalhães Bastos, no Rio de Janeiro, diz o G1.

O adolescente, Ryan Teixeira do Nascimento, estava a jogar à bola com mais dois amigos no telhado do edifício do centro de saúde local, na terça-feira à noite. A Polícia Civil indicou que Pedro Henrique Machado de Sá, o agente da PM, terá ficado incomodado com o barulho e disparou sobre os três.

Os dois amigos escaparam ilesos e fugiram do local, mas Ryan foi atingido e ficou em cima do edifício, sendo depois encontrado já cadáver.

A Divisão de Homicídios local vê indícios de crime por motivo fútil. Pedro Henrique Machado de Sá vai ser acusado de homicídio doloso e dupla tentativa de homicídio, respeitante aos dois adolescentes que escaparam.

Uma familiar do adolescente afirmou, de acordo com a mesma publicação, que o agente já tinha disparado contra outro morador do mesmo bairro, que teve que amputar a perna.