Modelo elogiada após amamentar filha bebé em plena passerelle

19/07/2018 07:37 - Modificado em 19/07/2018 07:37

No Instragram, a modelo admite que não estava à espera de ser notícia em todo o mundo.



modelo Mara Martin surpreendeu em plena passerelle com algo bastante natural: amamentar.

Foi num evento da Sports Illustrated em Miami – a Miami Swim Week – que a mãe e modelo surgiu com a sua filha bebé, de apenas cinco meses.

A criança seguia com auscultadores (para a proteger de toda a agitação da passagem de modelos) e partilhou boa parte da atenção do evento com a mãe, que apesar de algumas críticas pontuais tem merecido os mais variados elogios pela sua atitude.

“Um momento que nunca vamos esquecer”, escreveu a revista nas redes sociais.

A modelo recebeu elogios pela sua iniciativa, nomeadamente de mulheres que esperam que o “estigma” que alguns ainda alimentam com mulheres a amamentar em público “desapareça”, como dá conta a Sky News.

Pode ver abaixo as imagens que têm corrido muito e que levaram a modelo a reagir no dia seguinte ao evento no Instagram, admitindo que não estava à espera de acordar e ver que era notícia nos ‘quatro cantos’ do mundo. “Que noite”, descreveu.