PN prepara greve de seis dias

17/07/2018 00:09 - Modificado em 17/07/2018 00:09

O Sindicato da Polícia Nacional convoca seis dias de greve, se os agentes da polícia nacional não virem as próprias reivindicações satisfeitas de forma definitiva. Na base da greve estão os processos disciplinares instaurados aos agentes da PN aquando da última greve da PN realizada em Dezembro.

O sindicalista José Barbosa afirmou à imprensa que “a Direcção do Sindicato da Polícia Nacional decidiu convocar a greve seguida de manifestação, mediante pré-aviso de greve, para os dias 26 a 31 de Julho, com vista à resolução e satisfação definitiva das seguintes reivindicações: anulação imediata de todos os processos disciplinares movidos contra os profissionais da polícia que exerceram o seu direito à greve aquando da última greve da PN; actualização do salário com efeito a partir do dia 1 de Janeiro de 2019, no valor de 65.945$00; a redução da carga horária de 41 horas semanais a partir de 1 de Janeiro de 2019”.

Anúncio feito depois do sindicato ter entregue ao Supremo Tribunal um recurso pedindo o arquivamento dos processos disciplinares de que têm sido alvo os agentes da PN durante a greve de Dezembro.