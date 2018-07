Basquetebol: Académica do Mindelo cai pela segunda vez consecutiva na final do Campeonato Nacional

A formação da Académica do Mindelo, saiu derrotada da final do Campeonato Nacional de Basquetebol, realizado na ilha da Boavista, frente ao Bairro C.L de Santiago Sul, por 56-70, perdendo assim a sua segunda final de forma consecutiva.

A Académica dominou a primeira e a segunda fase da competição, onde a Micá, venceu de forma clara as formações da Juventude do Fogo e G.D Nhagar de Santiago Norte, por 88-41 e 57-70 respectivamente, durante a fase de grupos, inserido no grupo A. Nas meias-finais da prova realizada no Polidesportivo do Seixal, em Sal Rei, a Micá deu nova prova do seu poderio perante o Salgadin da Ilha do Sal, vencendo por 64-40.

Na grande final frente ao Bairro de Santiago Sul, os octocampeões regionais de São Vicente, não tiveram a mesma performance apresentada durante a fase de grupos, e meias-finais, caindo na grande final com o campeão regional de Santiago Sul, por 57-70, equipa que a par da Micá, tinha chegado a final 100% vitorioso. O fantasma da época passada parece que voltou a pairar sobre a turma de São Vicente, pois caiu de novo na final, isto após perder na final da época passada frente ao Seven Stars, por 54-52. Mesmo com este desaire a equipa sagrou-se uma vez mais como vice-campeã de Cabo Verde na modalidade.

De realçar que o Campeonato Nacional de Basquetebol, decorreu de 11 a 15 de Julho na Boavista, no Polidesportivo do Seixal, em Sal Rei, e teve a participação de seis equipas campeãs regionais de Cabo Verde: Académica do Mindelo, Bairro de Santiago Sul, Juventude do Fogo, Nhagar de Santiago Norte, One Beat da Boavista e o Salgadin da ilha do Sal.