Campeonato Feminino: SC Mindelense alarga vantagem sobre o Madeirense

16/07/2018 23:53 - Modificado em 16/07/2018 23:53

As campeãs em título, o Mindelense golearam a Real Sociedade por 5-1, em jogo a contar para a sexta jornada do campeonato regional de futebol feminino de São Vicente, disputado este fim-de-semana no Centro Estágio da FCF. Com este resultado, as actuais campeãs em título aumentaram a vantagem na liderança da prova.

Após o empate a zeros no meio da semana passada, frente ao Benz Táxi, o Mindelense voltou a carga nesta sexta jornada, e goleou a Real Sociedade por 5-1. Os golos das Leoas da Rua de Praia foram apontadas por Leila, Ariana, Josiane, Esquerdinha e Ruth, enquanto que, para a Real, Djua foi a autora do golo solitário. Resultado importante que abre uma vantagem de quatro pontos sobre um dos perseguidores directos, o Benz Táxi, que mais uma vez e como tem sido hábito neste campeonato 2018, destroçou a equipa dos Falcões do Norte por 12-0.

Quando faltam quatro jornadas para serem disputadas, ou seja, três para cada equipa, pois a cada jornada uma equipa cumpre a sua folga, o Mindelense está a duas vitórias de renovar o título, mas tem ossos duros de roer pela frente nas próximas jornadas. De realçar que nesta jornada o Madeirense não jogou.

Mindelense lidera com 13 pontos, perseguido pelo Madeirense com 9 pontos, ao encalço da equipa de Maderalzinho está o Benz Táxi com 8 pontos. Real Sociedade segue na quarta posição com 4 pontos, enquanto que na última posição, sem pontuar ainda está o Falcões do Norte.

O campeonato regional, regressa já nesta quarta-feira, 18, com os jogos da sétima jornada, entre Real Sociedade e Falcões do Norte, às 14 horas, e na outra partida da tarde, Madeirense e Mindelense têm duelo agendado para às 16 horas. Benz Táxi ficará de fora nesta jornada.