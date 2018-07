Ruben Semedo com vida facilitada mas com restrições

16/07/2018 01:30 - Modificado em 16/07/2018 01:30

O defesa central Ruben Semedo, após cumprir 142 dias em prisão preventiva, saiu em regime de liberdade condicional, sendo reintegrado de imediato no Villarreal que estuda opções para o empréstimo do jogador que está com o passaporte retido e está obrigado a apresentações periódicas no Tribunal.

Depois de uma fase mais conturbada em Espanha, onde o jogador tinha sido detido no final de Fevereiro, acusado de tentativa de homicídio, agressões, ameaças, posse ilegal de arma e roubo com violência, o novo advogado do jogador, Miguel Ferrer, conseguiu viabilizar a liberdade condicional com o pagamento de 30 mil euros de fiança.

A imprensa espanhola avança que Ruben Semedo terá de respeitar algumas regras, como permanecer a uma distância de 300 metros do queixoso e não poderá ir a lugares habitualmente frequentados pelo mesmo. O defesa terá também ainda de comparecer uma vez por semana no Tribunal. Na sequência da prisão de Ruben Semedo, o Villarreal clube com quem tinha contrato após deixar o Sporting de Portugal no Verão passado a troco de 15 milhões de euros, suspendeu o contrato do jogador até o caso ser resolvido em tribunal.

Ora, com a liberdade de Ruben Semedo, o clube incluiu o jogador de novo no plantel, mas vai sair por empréstimo, estando o clube, neste momento, a estudar as melhores opções para o atleta prosseguir a sua carreira. De acordo com a imprensa portuguesa, há alguns clubes de Portugal interessados nos préstimos do jogador, mas o facto do jogador ter, neste momento, o seu passaporte retido o que invalida qualquer saída do jogador do território espanhol e também ter de se apresentar semanalmente no tribunal, são pormenores que colocam entraves num possível regresso a Portugal, neste momento.

O portal espanhol, Mundo Desportivo, aponta neste domingo, o interesse do Oviedo e do Huesca, este último que viu garantida, nesta temporada, a subida à primeira divisão de Espanha.