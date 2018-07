Basquetebol: Académica do Mindelo cilindra Juventude do Fogo no arranque do Campeonato Nacional

13/07/2018 04:50 - Modificado em 13/07/2018 04:50

A Académica do Mindelo, octocampeão regional sénior de São Vicente, entrou a todo o gás no Campeonato Nacional de Basquetebol 2018, que se realiza na Boavista, despachando na noite de quarta-feira, na primeira jornada do grupo A, a Juventude do Fogo por 88-41.

Depois de perder a grande final na edição 2017 do Campeonato Nacional, frente ao Seven Stars de Santiago Sul, por 54-52, a “Micá” do Mindelo, um incontestável candidato a vitória final da prova que este ano, se disputa na Boavista, entrou com tudo e não deu margem de manobra para a turma do Fogo, no primeiro jogo do Grupo A. Ao fim do primeiro período de jogo a Académica já levava uma larga vantagem de 37 pontos, pois vencia por 48-11. Uma supremacia avassaladora que culminou com uma vitória de 88-41, com 47 pontos de vantagem.

A Académica já com muita experiencia a nível nacional, pois esta é a sua oitava participação na prova, de forma consecutiva, afirma-se a par do Bairro de Santiago Sul (campeão nacional em 2016), como um dos favoritos a vitória final na competição, onde outras equipas, que espreitam alcançar o tão desejado título nacional. Na segunda e última jornada do Grupo, a “Micá” tem duelo marcado nesta sexta-feira, com o Nhagar de Santiago Norte.

A prova, é formada por dois grupos (A e B), com três equipas cada. O Grupo B, é composto pelas equipas do Bairro (Santiago Sul), One Beat (Boavista) e Salgadin (Sal). De realçar que, por norma introduzida na competição em 2017, pela FCBB, somente tem acesso ao nacional, equipas campeãs regionais, o que automaticamente deixou de fora o actual campeão em título o Seven Stars, que perdeu o campeonato regional de Santiago Sul para o Bairro. Caso inédito, pois em 2016 o Bairro sagrou-se campeão nacional, mas foi o Seven Stars que representou Santiago Sul no nacional de 2017, onde venceu na final a Académica do Mindelo.