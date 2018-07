Ricardo Gomes estreia-se a marcar pelo Partizan Belgrado na Liga Europa

13/07/2018 04:48 - Modificado em 13/07/2018 04:48

O avançado internacional Cabo-verdiano, Ricardo Gomes, que trocou neste defeso o Nacional da Madeira, pelo Partizan Belgrado da Sérvia, estreou-se a marcar em jogos oficiais, nesta quinta-feira, na vitória por 0-3, do Partizan frente ao Rudar do Montenegro, na primeira mão do play-off de acesso para a Liga Europa.

Começa assim da melhor forma possível a caminhada de Ricardo Gomes, no Partizan, clube em que o internacional cabo-verdiano, vincou a boa forma com que terminou a época ao serviço do Nacional da Madeira, ou seja a marcar golos. Campeão da segunda liga portuguesa, coroado como melhor marcador da prova, distinguido com o prémio de melhor jogador da liga, prémio atribuído pelo Sindicato de Jornalistas, e recentemente distinguido como o melhor jogador da mesma liga, o avançado de 26 anos, deixou grande legado na Choupana, mas nesta quinta-feira, começou a trilhar o caminho dos golos ao serviço do seu novo clube.

Ricardo Gomes jogou toda a partida frente ao Rudar, sendo que aos 57 minutos o internacional por Cabo Verde fez o gosto ao pé, numa altura em que a equipa já vencia por 0-2, com golos de Jevtovic e Soumah. Resultado importante que coloca a equipa numa boa posição para atingir a próxima eliminatória que dará acesso a fase de grupos da segunda maior competição de clubes na Europa.

O Partizan recebe na quinta-feira, 19 em casa o Rudar, em jogo a contar para a segunda mão do play-off.