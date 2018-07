Primeiro-ministro inaugura infra-estruturas rodoviárias e agrícolas no Porto Novo

O lançamento da estrada para Tarrafal de Monte Trigo, a inauguração de pontes e do entreposto agrícola em Ribeira da Cruz marcam a visita do primeiro-ministro a Porto Novo, ilha de Santo Antão, prevista para a próxima semana.

A edilidade portonovense confirmou à Inforpress a visita de Ulisses Correia e Silva a Porto Novo, nos dias 21 e 22 de Julho, que será dedicada, sobretudo, a Tarrafal de Monte Trigo, com o lançamento da segunda fase da estrada para essa localidade, num investimento de quase 270 mil contos, concluído em ano e meio.

No Tarrafal de Monte Trigo, o chefe do Governo, além do lançamento da segunda fase da estrada, deverá anunciar ainda o projecto integrado de desenvolvimento das pescas dessa comunidade, também já com financiamento garantido, à volta de 200 mil contos, que abrange áreas como melhoria da frota, captura, conservação, comercialização e criação de infra-estruturas.

A visita do primeiro-ministro a Porto Novo será marcada ainda pela inauguração das pontes em Lagoa da Ribeira das Patas e de Chã de Norte, construídas no âmbito do programa de reconstrução de Santo Antão, na sequência das cheias de 2016, bem como do entreposto agrícola em Ribeira da Cruz.

O entreposto agrícola da Ribeira da Cruz para tratamento, embalagem e comercialização dos produtos agrícolas foi implementado pela associação local dos agricultores, com financiamento do Ministério da Agricultura, do GEF (Sistema nas Nações Unidas) e de outros parceiros.