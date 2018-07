Santo Antão: Energia eléctrica chega ao Planalto Norte em Agosto

13/07/2018 04:44 - Modificado em 13/07/2018 04:44

O Planalto Norte, do Porto Novo, irá ter energia eléctrica 24 horas por dia a partir do final do mês de Agosto, que vai favorecer cerca de 600 habitantes, destas localidades.

A electrificação das localidades de Chã Dura, Chã Manuelinho, Mourinho D’Égua e Águas das Patas, ronda os 20 mil contos, fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto Novo e da Associação para a Defesa do Património de Mértola, Portugal, agência ligada às energias renováveis da CEDEAO, Instituto Camões, Associação Comunitária ALVEN, e Direcção Geral de Energia de Cabo Verde.

A inauguração desta importante obra que vai beneficiar, com 24 horas de energia eléctrica, por dia os habitantes das localidades do Planalto Norte, está agendado segundo a CMPN para o dia 2 de Setembro, altura que se comemora os 56 anos da criação do Município do Porto Novo.