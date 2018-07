Cabo Verde Airlines volta a voar em rotação

13/07/2018 04:36 - Modificado em 13/07/2018 12:54

A Cabo Verde Airlines voltou a voar efetuado um voo em rotação Lisboa-Sal-Lisboa, assegurando o transporte de 246 passageiros. De acordo com um comunicada da empresa o voo foi realizado pela companhia Euroatlantic, pertencente à rede de parceiros da Cabo Verde Airlines transportando 68 passageiros e outro do Sal com regresso a Lisboa com 159 passageiros, garantindo a proteção de 227 passageiros

A administraçao garante que «a companhia está a garantir a proteção de todos os passageiros em todos os países onde operamos, assumindo ainda custos adicionais que incluem deslocação e transporte, bem como o alojamento, refeições e a viagem, segundo as regras internacionais.» Promete « dedicação e empenho na proteção aos passageiros e temos trabalhado continuamente para assegurar o atendimento ao público e encontrar solução em companhias terceiras.» Mas qaunto ao inicio das operçoes a previsao continua a se « a curto prazo»