Detido jovem acusado de ter assaltado dois magistrados

13/07/2018 04:32 - Modificado em 13/07/2018 04:32

De acordo com a Polícia Judiciária, entres os crimes imputados a este indivíduo, quatro são crimes de roubo com violência contra pessoas e um crime de armas; dois desses crimes teriam ocorrido entre os meses de Agosto e de Outubro de 2015 nas proximidades do complexo Casa Para Todos, em Ponta d’Água, tendo como vítima um magistrado judicial, em ambas as situações.

A detenção aconteceu esta terça-feira, 10, fora de flagrante delito, através da Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais (SICP) – Brigada de Combate ao Banditismo –, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Na sequência dos crimes, foram subtraídos às vítimas alguns objectos electrónicos, uma certa quantia em dinheiro e outros artigos.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.