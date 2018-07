Maio: Governo vai investir cerca de 270 mil contos na ilha

O Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamenteares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, anunciou que o Governo vai investir na ilha do Maio, nos próximos tempos, cerca de 270 mil contos. O anuncio foi feito no âmbito da visita de trabalho que o governante fez à ilha nos dias 02 e 03 de julho último.

Fernando Elísio Freire explicou que dos 270 mil contos, 100 mil serão para investimentos no centro urbano da ilha do Maio, 55 mil contos para reabilitação de habitações sociais e 50 mil contos para o restauro das infraestruturas religiosas.

“Isso demonstra que há uma nova forma de relacionamento entre o Governo e o poder local, com o principio da subsidiariedade a ser respeitado”, considerou.

O Ministro que fez uma visita de trabalho durante dois dias à ilha do Maio disse ter verificado que a situação naquela ilha hoje é muito melhor do que há dois anos atrás, pois atualmente tem mais recursos, mais competências transferidas pelo Governo, nomeadamente os Centros da Juventude, os Centros de Desenvolvimento Social.

“Há, acima de tudo, uma aposta muito forte na requalificação urbana e ambiental, através dos fundos de Manutenção Rodoviária e do Ambiente, bem como do Orçamento de Estado, dos quais se está a fazer um conjunto de investimentos na ilha em parceria com a Camara Municipal”, salientou o governante.

Adiantou ainda que o Governo está, neste momento, em articulação com a Camara Municipal a fazer obras em todas as localidades do município, a reabilitar e requalificar as aldeias, com vista a tornar a ilha mais atrativa para os residentes e para os turistas que a visitam.

Recorde-se que no quadro dessa visita, Fernando Elísio Freire pôde constatar, também, que o programa da mitigação da seca e do mau ano agrícola está a decorrer bem, “porque a ilha do Maio tem uma especificidade muito própria”.

O Ministro de Estado afirmou que existe neste momento uma grande capacidade da Câmara Municipal, em articulação com o Ministério da Agricultura, em fazer a aproximação dos agricultores, havendo já um entendimento sobre a questão da taxa de corte e da poda de árvores para beneficiar os carvoeiros.

Fazendo uma comparação do presente ano com o ano de 2014, Elísio Freire, considera que neste momento há mais engajamento tanto por parte da Câmara Municipal, como dos agricultores, demonstrando empenhamento em aumentar mais a resiliência face ao mau ano agrícola e às mudanças climáticas.

O Ministro adiantou ainda a garantia de, nos próximos dias, estar à disposição dos criadores de gado da ilha a ração em polpa de beterraba, com um desconto de 40 por cento, porque a ilha do Maio é um caso diferente em relação às outras ilhas, sendo que a bonificação do Governo a nível nacional é de 30 por cento.

Sobre as obras do Estádio Municipal da ilha do Maio, Elísio Freire, realçou que o governo está engajado em ajudar a Câmara Municipal na sua conclusão.

Por sua vez, o Presidente da Camara Municipal, Miguel Rosa, que considerou a visita do Ministro à ilha um indicador claro de que o Governo tem preocupado muito com a situação dos municípios e, concretamente, com o Maio, avançou que após a conclusão do Estádio Municipal, vai-se proceder à construção de dois campos relvados de treino no inicio do próximo ano e posteriormente o inicio da construção do pavilhão desportivo, cuja obra será orçada em mais de 85 mil contos.

“Estamos convictos que, pelo ritmo dos trabalhos, até o final deste mandato estarão cumpridos todos os compromissos assumidos com o engajamento forte do Governo”, concluiu

