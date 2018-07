Selecção Nacional de Sub-16 vence jogo treino frente ao EPIF Sub-19

9/07/2018 07:37 - Modificado em 9/07/2018 07:37

A Selecção de Cabo Verde de Sub-16 que se encontra a preparar na Cidade da Praia para os XI Jogos da CPLP que decorrem este ano em São Tomé e Príncipe, venceu no sábado, 07, o EPIF por 3-1, com destaques para Lizardo do Cantareira e Paulo Jorge da Zona Libertada que apontaram dois dos três golos deste triunfo.

O Estádio Nacional foi o palco escolhido para o primeiro jogo treino realizado pelos pequenos “Tubarões Azuis” que afinam a máquina para a sua participação nos jogos da CPLP que decorrem de 21 a 28 de Julho, em São Tomé e Príncipe. Depois deste triunfo da Selecção Nacional de Futebol por 3-1, com golos de Lizardo (Cantareira), Paulo Jorge (Zona Libertada) e Amaury da Costa (Delta Cultural-Santiago), os pupilos de Djodje, cumpriram mais duas secções de treinos neste domingo.

Antes da partida da comitiva nacional rumo a São Tomé e Príncipe, agendada para o dia 17, a Selecção Nacional efectuará mais dois jogos treinos, primeiramente no dia 12, quinta-feira, frente ao Escola Criolinha, sendo que três dias depois, cumprirá o último teste, frente ao Bola pá Frente. De realçar que São Vicente, contribuiu com o maior número de atletas para a Selecção comandada por Djodje e Dino, com oito atletas, seguido de Santiago Norte com cinco, Santiago Sul e Sal com dois cada e Boavista com um atleta.