Campeonato Feminino: SC Mindelense aplica goleada das antigas ao Falcões do Norte

9/07/2018 07:36 - Modificado em 9/07/2018 07:36

As campeãs em título, o Mindelense, continuam imparáveis no Campeonato Regional de Futebol Feminino de São Vicente, desta feita, com uma goleada das antigas por 0-10 frente ao Falcões do Norte, em jogo a contar para a quarta jornada.

O Centro de Estágio da FCF no Mindelo foi, mais uma vez, palco de dois jogos do Campeonato Regional de Futebol Feminino de São Vicente, onde Mindelense e Madeirense saíram com triunfo frente ao Falcões do Norte e Benz Táxi, respectivamente.

As Leoas da Rua de Praia não desarmam no topo da tabela classificativa e após cumprirem a sua folga na terceira jornada que foi disputada na passada quinta-feira, 05 de Julho, dia da Independência de Cabo Verde, não facilitaram aplicando uma goleada com números históricos à equipa que viajou de Chã de Alecrim. Os 10 golos da equipa encarnada foram apontados por Josiane Fortes (3), Esquerdinha (3), Jennifer, Eunice, Leila, e um auto-golo na sequência da marcação de um pontapé de canto a favor das Leoas, apontado por Ruth. Com este resultado, o Mindelense ganha nova folga na liderança da prova, agora com mais três pontos em relação ao segundo classificado, o Madeirense. Por sua vez, o Falcões do Norte em apenas três dias encaixaram 19 golos.

No outro jogo da quarta e penúltima jornada da primeira volta em jogo entre candidatos ao título, a formação do Madeirense conseguiu levar a melhor sobre o Benz Táxi e venceu por 1-2. Lotch abriu o activo para o Madeirense na primeira parte, sendo que na segunda parte Tuca, do Benz Táxi, igualou o marcador que viria a ser desfeito por Loide. Depois da goleada imposta ao Falcões do Norte na terceira jornada, com mais este triunfo, o Madeirense ficou isolado na segunda posição, a três pontos do líder Mindelense. Já o Benz Táxi com esta derrota manteve os mesmos quatro pontos.

As “Leoas da rua de Praia” lideram com 9 pontos, seguidas pelo Madeirense com 6 pontos. No encalço da equipa de Maderalzinho estão o Benz Táxi e a Real Sociedade com 4 pontos cada, enquanto que na última posição, sem pontuar, ainda está o Falcões do Norte.

Na quinta e última jornada da primeira volta, nos jogos agendados para o próximo fim-de-semana no Centro de Estágio da FCF, defrontam-se: Mindelense x Benz Táxi, Madeirense x Real Sociedade, enquanto que o Falcões do Norte cumprirá a sua folga.