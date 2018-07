Evacuação de doentes: bimotor Jetstream é a solução encontrada

9/07/2018 07:28 - Modificado em 9/07/2018 07:28

De acordo com o Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, esta é uma solução transitória e que esse Jetstream, que é uma aeronave bastante rápida e também utilizada a nível internacional para evacuações médicas, que é a prioridade do governo de momento, uma solução transitória para o problema do transporte de doentes entre as ilhas do arquipélago, que passa pelo aluguer de um avião turbo – hélice bimotor Jetstream 32 ao grupo português Sevenair.

O governante diz ainda que trata-se de uma aeronave com “excelente autonomia e rapidez sobretudo”, para fazer a ligação entre ilhas e “não tem nenhuma limitação” em termos de operações nos aeroportos de Cabo Verde.

Luís Filipe Tavares assegura que o embaixador de Cabo Verde em Lisboa assinou na quarta-feira, passada, no dia 4 de julho, em Lisboa, um acordo com o Grupo Sevenair para que o Jeststream possa estar nas próximas semanas em condições de operar e prestar um serviço de qualidade às populações das ilhas.

A aeronave provisória estará sedeada na Cidade da Praia, ilha de Santiago, ao serviço da Guarda Costeira e também prestará o serviço de evacuação médica e de busca e salvamento em todo o território nacional.

Este aparelho esteve nos últimos anos baseado na ilha do Porto Santo, onde assegurava a linha regular entre as duas ilhas habitadas do arquipélago da Madeira. A sua cabina será configurada com equipamentos de emergência médica para que possa cumprir o fim a que se destina.

O grupo Sevenair, é mesmo grupo português com o qual o Governo está a negociar uma solução definitiva, ou seja, a aquisição de um avião CASA C-212 Aviocar, que deverá chegar a Cabo Verde até ao final deste ano, conforme prometeu o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Um bimotor que serviu durante vários anos na Força Aérea Portuguesa (FAP), que será a “solução definitiva” para o problema das evacuações em Cabo Verde, o governante adiantou que esta poderá também vir a operar nos aeródromos de Ponta do Sol, na ilha de Santo Antão, e de Esparradinha, na ilha da Brava, com a reabilitação dos dois aeródromos.