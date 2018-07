Policial à paisana mata assaltante durante um assalto a mão armada

9/07/2018 07:25 - Modificado em 9/07/2018 07:25

Indivíduo de 22 anos morre durante tentativa de roubo a mão armada, na cidade da Praia.

O jovem foi baleado, este domingo, após uma tentativa de assalto a um polícia à paisana, que no momento do ocorrido encontrava-se a caminho de casa, junto com a namorada e o cunhado.

De acordo com nota de imprensa, o jovem após ter sido baleado pelo agente, foi socorrido pela Polícia Nacional, por uma equipa da Piquete, depois de juntamente com mais três indivíduos terem perpetrado uma tentativa de roubo a mão armada contra o agente.

Entretanto, foi posteriormente levado aos serviços de emergência onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica, onde acabou por morrer na madrugada de sábado, para domingo, por volta das duas horas.

As autoridades competentes, informam ainda que a equipe de piquete procedeu à recolha da arma do assaltante, de calibre 6,35 milímetros e a arma do agente que fez o disparo em legitima defesa e para a protecção de terceiros, entregando o caso à Brigada de Investigação Criminal (BIC) que se encontra no terreno para identificar os demais envolvidos.

E que, segundo a mesma fonte, após efectuadas todas as diligencias necessárias, a BIC fará a entrega do processo à autoridade competente.

Entretanto, a PN lamenta o sucedido e endereça as suas sinceras condolências a família enlutada.