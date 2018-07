Capitão da selecção nacional assina pelo CD Feirense

O capitão da selecção cabo-verdiana, Marco Soares, chegou a acordo com o Clube Desportivo Feirense e, depois de realizar com sucesso os habituais exames médicos, assinou um contrato válido por duas temporadas.

Depois de representar por três temporadas o AEL Limassol do Chipre, clube onde ultrapassou a marca dos 100 jogos tendo vencido duas Supertaças, Marco Soares está de regresso a Portugal sendo que, desta feita, vai envergar as cores azuis do Feirense, equipa onde joga o também internacional cabo-verdiano Babanco.

Formado no Sporting Clube de Portugal e no FC Barreirense, o médio defensivo vestiu em Portugal as cores do União de Leiria e do SC Olhanense. Fora de Portugal, Marco Soares representou, para além do AEL Limassol do Chipre, o Pandurii da Roménia, o CD 1º Agosto de Angola e o AC Omonia do Chipre. Já com vasta experiência nalgumas ligas de futebol, Marco Soares, chega ao novo clube com vontade de mostrar serviço, assumindo que há muito que tinha o desejo de regressar a Portugal.

“Fiquei muito honrado com este convite do CD Feirense. Estava feliz em Chipre, jogava sempre, mas queria voltar a casa e regresso por uma porta grande. Falei com alguns colegas e disseram-me coisas muito boas do CD Feirense. O clube está a crescer, tem uma massa adepta empolgante e acredito que esta vai ser uma época positiva. Já fui ao relvado do estádio e estou ansioso por vestir esta camisola e começar a jogar. Tenho muito para dar ao CD Feirense. Obrigado por esta oportunidade! Não duvidem, vou retribuir em campo”, afirma o jogador no site do Clube Desportivo Feirense.