A MUSA DO BOTAFOGO JUJU FERRARI PROMETE TOPLESS SE SEU TIME FOR CAMPEÃO

3/07/2018 07:11 - Modificado em 3/07/2018 07:11

A musa do Botafogo está arrancando suspiros dos marmanjos de plantão. A loira maravilhosa, também conhecida como Juju Ferrari, mostra tudo em ensaio de tirar o fôlego. Amante dos esportes e louca pelo seu time do coração, o Botafogo, Juju Ferrari é simplesmente um mulherão do tipo que derruba o marmanjo já no olhar.

Mas por trás desse jeito de devoradora existe uma garota tranquila, que valoriza as amizades e que tem muitos sonhos. Um dos seus maiores desejos é ver seu time, o “Fogão”, conquistar o título do Brasileirão.

“Se meu Botafogo for campeão, dou a volta olímpica no campo de topless”, afirma Juju Ferrari

vip.abril.com.br