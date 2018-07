5 curiosidades sobre o sexo que você talvez não saiba

3/07/2018 07:03 - Modificado em 3/07/2018 07:03

Virgindade na vida adulta, sexo casual, relacionamentos online. Será mesmo se você sabe como o mundo está hoje em dia?

Você acha que está por dentro das tendências do mundo do sexo pelo mundo?

Uma pesquisa da Viacom Inc. pode mudar sua opinião.

O estudo “Vamos Falar de Sexo” reuniu mais de 12 mil adultos (18 a 49 anos) de 21 países e revelou alguns fatos sexuais do ser humano moderno.

Ah, para não dizer que você vai errar tudo: sim, a maioria dos entrevistados diz gostar de sexo – cerca de 91%.

A pesquisa tem objetivo de entender o nível de satisfação dos adultos e como encontram seus parceiros.

Abaixo, os principais destaques do estudo no Brasil:

1. A virgindade é mais comum do que se pensa

A pesquisa revelou que um quarto dos jovens de 18 a 24 anos são virgens.

Mundialmente, esse número é maior: 38%.

Os países da região Ásia-Pacífico têm a maior concentração de jovens adultos virgens (84% na Malásia e Cingapura, 78% na Indonésia, 53% na Tailândia, 47% nas Filipinas).

A virgindade também é muito comum entre os jovens 18-24 nos Estados Unidos, com 53%.

Mundialmente, a porcentagem fica em 18% no 25-29, 9% no 30-39 e 6% no 40-49.

2. Encontrar sexo não é tão fácil assim..

A pesquisa também mostrou que 31% dos jovens de 18 a 24 anos não está namorando atualmente.

Indo além: 22% nunca esteve em um relacionamento sério e um quinto dos jovens nunca viveu uma relação casual.

O fato de 53% ainda morar com os pais tem um impacto relevante na vida amorosa.

Quando deixam a casa dos pais – a maioria por volta dos 26 anos –, a decisão geralmente tem a ver com uma vida a dois.

3. Sexo casual é comum? Nem tanto

Você acha que a vida dos solteiros é ativa como nos filmes?

Melhor pensar duas vezes.

Entre adultos de 18 e 29 anos, menos da metade já teve um relacionamento de apenas uma noite (39%).

Já 20% dos entrevistados afirmam que já teve alguma experiência sexual com colega de trabalho.

4. Paqueras são feitas pessoalmente, mas a tecnologia ajuda

Nada supera o flerte de olho no olho, com sorrisos e contato humano.

Entre os adultos de 18 e 29 anos que fizeram sexo causal, 96% se conheceu pessoalmente e 48%, por meio de um aplicativo ou site.

Curiosamente, 21% dos homens de 18 a 29 anos que fez sexo casual conheceram o(a) parceiro(a) na igreja.

Mas na hora de quebrar o gelo, vale a pena investir em um gadget amoroso.

Em geral, os mais jovens se sentem mais confortáveis em compartilhar intimidades online: 24% dos adultos de 18 a 29 anos já mandou nudes para alguém e 19% dos adultos de 30 a 49 anos também.

5. Namoro via app? Talvez não seja a forma mais inteligente

Se você espera encontrar a pessoa da sua vida de forma online, talvez seja hora de repensar a estratégia.

Entre adultos de 18 a 29 anos que utilizaram aplicativos de relacionamento, 39% dos homens e 28% das mulheres consegue exo casual.

Apenas uma minoria acabou em um relacionamento sério: 12% dos homens e apenas 5% das mulheres.