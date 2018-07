Santo Antão: Novo incêndio preocupa moradores de Espongeiro

3/07/2018 07:01 - Modificado em 3/07/2018 07:01

A localidade de Espongeiro, Santo Antão, registou, neste domingo, mais um incêndio, isto é, o segundo ocorrido num espaço de uma semana, uma situação que está a preocupar os moradores locais.

Após o incêndio registado na passada quarta-feira, 25 de Junho, a localidade de Espongeiro que faz fronteira entre Porto Novo e Ribeira Grande foi, neste domingo, vítima de mais um incêndio de maior proporção do anterior e que destruiu grande parte da área florestal. Accionados na manhã de domingo pela população local, os Corpos de Bombeiros da Ribeira Grande e do Porto Novo, rapidamente se deslocaram à pequena localidade de Cancela e, com a ajuda dos moradores, conseguiram controlar a deflagração numa área florestal maior.

Numa altura em que estão reunidas as condições para a montagem da antena do Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC) no Planalto Leste, contactados por este Online, alguns moradores confirmam a gravidade deste segundo evento no curto espaço de uma semana e esperam celeridade neste processo para dar uma maior resposta a estas sistemáticas ocorrências que poderão colocar em risco vidas humanas, isto numa altura do ano em que ocorrem vários incêndios na floresta do Planalto Leste.

Para prevenir situações desta natureza e que poderão ter desfechos trágicos, as autoridades, após primeira formação ministrada no mês de Fevereiro na Ribeira Grande, iniciaram, nesta segunda-feira, no Porto Novo, a segunda etapa de formação para um conjunto de jovens. Estes jovens irão integrar o corpo dos sapadores florestais, na antena do Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC), que será montada ainda no decorrer deste mês no Planalto Leste.