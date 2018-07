Juventude em Marcha inicia esta quarta-feira digressão pela Europa

3/07/2018 06:59 - Modificado em 3/07/2018 07:22

A companhia teatral santoantoniense ‘Juventude em Marcha’ dará início, nesta quarta-feira, 04, a uma digressão pela Europa, onde o grupo levará como “prato” principal a nova versão da peça “Canjana”, uma obra que retrata a fome dos anos 40 que abalou a ilha de Santo Antão.

O Grupo Teatral Juventude em Marcha, de Santo Antão, o mais antigo grupo de teatro em actividade no país, fundado em 1984 e que celebrou no passado mês de Março os seus 34 anos de existência, está de malas feitas para uma nova aventura europeia. Ao todo, quatro países da Europa vão receber as actuações deste mítico grupo teatral, como assinala o seu Presidente Jorge Martins.

Portugal será o ponto de partida nesta aventura europeia e terá como epicentro a Cidade de Lisboa que será agraciada com três espectáculos, seguindo-se depois a Holanda. Terminado a tournée na Holanda, o grupo seguirá viajem para território francês, com Paris a ser palco de mais uma actuação do grupo. A digressão pela Europa só ficará concluída no dia 28 de Julho, no Luxemburgo.

Entre muitas conquistas e digressões, o grupo foi galardoado em 1999 com o prémio de Mérito Teatral, precisamente no ano em que este prémio de reconhecimento foi criado sendo, até hoje, o prémio mais importante de distinção pública na área do teatro em Cabo Verde. De realçar que esta digressão se enquadra precisamente nas comemorações dos 34 anos de existência do grupo.