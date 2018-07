IVª Edição da Gala “Somos Cabo Verde” acontece esta sexta-feira já a pensar na próxima edição

3/07/2018 06:55 - Modificado em 3/07/2018 07:23

Este ano acontece sob o lema, ‘a igualdade, no seu todo’ e, como já é habitual, no Hotel Praia Mar que tem uma lotação aproximada de 650 lugares sentados.

De acordo com a organização, no seu quinto ano, queremos fazer algo de inovador e diferente, considerando que vai ser a gala das galas.

A poucos dias da sua realização, faltam apenas os últimos preparativos para o evento que acontece no dia 6 de Julho, sexta-feira, e que conta com transmissão televisiva em directo na televisão nacional e online.

A Gala “Somos Cabo Verde – Os Melhores do Ano”, pretende prestigiar diversas figuras, associações e grupos que têm contribuído para o desenvolvimento de Cabo Verde, conforme a organização. A comissão de notáveis de cada grupo é constituída por três elementos e todos têm ligação directa à área em causa.

Pretendendo, no entanto, que o evento seja uma forma de tocar em temáticas sensíveis e daí termos sempre em destaque um tema que possa mudar mentalidades, acrescenta a organização que já pensa na próxima edição com algumas melhorias no regulamento tendo em conta o feedback que tem recebido por parte do público.

A mesma fonte garante ainda que o evento realizar-se-á até 2021, pelo menos.

Além dos momentos musicais, o evento conta com uma entrada artística que conta com a participação da Escola da Nicole e várias surpresas que a organização não quer ainda revelar.

A Gala vai começar com uma passadeira vermelha por volta das 21h30 e vai ter transmissão na TCV e na TCV Internacional.