Segunda edição do Campeonato Nacional de Xadrez arranca esta quarta-feira no Mindelo

3/07/2018 06:53 - Modificado em 3/07/2018 06:56

A ilha de São Vicente recebe no dia anterior à data comemorativa dos 47 anos da independência nacional, a segunda edição do Campeonato Nacional Individual de Xadrez que será realizada no Centro de Estágio da Federação Cabo-Verdiana de Futebol de 4 a 8 de Julho.

De acordo com a organização, este torneio vai apurar o melhor de Cabo Verde que conta, para além do detentor do título, António Monteiro, também Aguinaldo Vera – Cruz (Elo 1612), vencedor da fase preliminar; Luís Fernandes (Elo 1649), 2º classificado da preliminar; Gil Teixeira, 3º da preliminar; Luís Barros (Elo 1739), segundo melhor Elo nacional e Éder Pereira (Elo 1716), terceiro melhor Elo nacional. Uma disputa onde se vai decidir o novo campeão ou permitir a revalidação do título por parte de Monteiro.

De recordar que a Federação Cabo-verdiana de Xadrez organizou o primeiro Campeonato Nacional Individual Absoluto (CNIA) época de 2016/2017, na ilha do Sal.

A mesma fonte avança que a equipa de arbitragem será comandada pelo actual Presidente da Federação Cabo-Verdiana de Xadrez, Francisco Carapinha, coadjuvado por Carlos Mões. Durante o campeonato, os concorrentes estão proibidos de transportarem para o recinto da prova qualquer equipamento electrónico tal como telemóveis, entre outros, sob pena de serem desqualificados da prova, mesmo que o equipamento transportado se encontre desligado.

De acordo com a organização, a realização dos campeonatos de xadrez tem como objectivo levar a modalidade a despertar o interesse de outros jovens e aumentar o número de praticantes nas camadas mais jovens.

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez estabeleceu como critério para a selecção de jogadores, numa eventual participação de Cabo Verde nas Olimpíadas de Xadrez que se realizarão na Geórgia de 23 de Setembro a 5 de Outubro, a classificação final deste torneio.