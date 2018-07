Campeonato Feminino: SC Mindelense cimenta liderança da prova após vencer Madeirense

As actuais campeãs em título, as “Leoas da rua de Praia”, venceram neste fim-de-semana em jogo a contar para a segunda jornada do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente, a equipa do Madeirense por 2-0.

Após vencer na jornada inaugural a Real Sociedade por 0-2 no Estádio Adérito Sena, a equipa do Mindelense repetiu o mesmo resultado frente ao Madeirense, desta feita, em jogo disputado no Centro de Estágio da FCF. Os golos das campeãs foram apontados no segundo tempo de jogo por Mara e Esquerdinha. Resultado que deixa as comandadas de Gusto na liderança isolada da prova, com duas vitórias em dois jogos.

Na outra partida da segunda jornada, a Real Sociedade redimiu-se da derrota frente ao Mindelense e goleou nesta segunda jornada a formação do Falcões do Norte por 4-2. Este triunfo coloca a equipa da Real em igualdade pontual com o Benz Táxi. Depois da derrota pesadíssima sofrida na primeira jornada frente ao Benz Táxi por 9-0, a equipa de Chã de Alecrim inicia da pior forma possível esta edição do Campeonato Regional de Futebol Feminino em São Vicente.

Nesta segunda jornada, a formação do Benz Táxi cumpriu a sua folga, sendo que na terceira jornada será a vez do Mindelense ficar de fora. Na terceira jornada, o Madeirense medirá forças com o Falcões do Norte, enquanto que Real Sociedade e o Benz Táxi têm duelo agendado.