‘Homem-Aranha’ de Paris começou a trabalhar nos bombeiros

2/07/2018 01:42 - Modificado em 2/07/2018 01:42

Mamoudou Gassama ficou conhecido depois de escalar um edifício para salvar uma criança que estava pendurada na varanda.

Há um recruta muito especial que começou este domingo a trabalhar nos bombeiros de Paris, de acordo com a CNN. Trata-se de Mamoudou Gassama, um jovem de 22 anos que ficou mais conhecido como ‘Homem-Aranha’. O seu salvamento de uma criança em maio tornou-se viral.

Quando viu uma criança pendurada numa varanda a correr risco de vida, o emigrante do Mali não hesitou e num ápice escalou o edifício e conseguiu salvar o menino de quatro anos. O ato heróico foi filmado e a vida de Mamoudou mudou.

Emmanuel Macron fez questão de receber o jovem no Palácio do Eliseu e reconhecer publicamente o seu gesto. Mas Mamoudou foi ainda recompensado com a cidadania francesa e com um trabalho nos bombeiros.

Num tweet publicado esta quinta-feira, o ‘Homem-Aranha’ é um dos 24 recrutas apresentado e hoje foi o seu primeiro dia de trabalho.