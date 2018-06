JHA acha que PM não está muito disponível para aceitar as suas propostas

A presidente PAICV – saiu do encontro com o primeiro-ministro com o sentimento de que este “não está muito disponível para aceitar as propostas dos outros.” Para Janira Hopffer Almada, a falta de interesse por parte do primeiro-ministro é “manifestamente visível uma vez , que este tem pautado pela ausência no Parlamento” Sobre o ‘Status Of Forces Agreement’ (SOFA) disse que “Em Setembro, já havíamos apresentado ao senhor primeiro-ministro algumas dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas normas constantes do acordo que foi assinado sem a mudança de uma única vírgula” E por isso conclui que o PM não se mostra “muito disponível para aceitar as propostas dos outros” Para JHA

“Esta matéria de segurança e defesa nacional deve merecer alguma discrição e, por isso, viemos para este encontro com o senhor primeiro-ministro e, infelizmente, não resultou”,”.