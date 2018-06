SOFA : MNE garante que não existem inconstitucionalidades no acordo

O ministro dos Negócios Estrangeiros considera não tem nenhuma dúvida sobre a constitucionalidade do acordo assinado com os EUA “Para o Governo de Cabo Verde não há nenhuma inconstitucionalidade e trata-se de um acordo político muito importante e da maior relevância com os Estados Unidos de América, um país democrático e amigo de Cabo Verde

Luís Filipe Tavares reafirma que “ tudo está de acordo com as normas internacionais, nomeadamente a Convenção de Viena sobre situações parecidas”

.”

O ministro fez estas declarações após um encontro entre o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e a líder PAICV-, Janira Hopffer Almada, em que também participou na qualidade de responsável do departamento governamental dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Defesa.

A presidente do PAICV tinha manifestado ao Presidente da Republica a sua preocupação face a esse acordo, assinado em Setembro do ano transacto . Concretamente sobre “ os artigos 3º e 12º do acordo. O artigo 3º sobre privilégios e imunidades em que Cabo Verde prescinde da sua jurisdição penal e o artigo 12º em que Cabo Verde renuncia a possibilidade de demandar o pessoal ao abrigo desse estatuto de qualquer acto que seja cometido no país”,.