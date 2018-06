Morte de Eloisa Correia: MpD contra o aproveitamento politico do caso

26/06/2018 06:54 - Modificado em 26/06/2018 06:54

O Movimento para a Democracia alertou hoje para o não aproveitamento político do caso da morte de Eloisa Correia, a jovem grávida da Boa Vista que faleceu no Sal, mas pediu o Governo a resolver a questão das evacuações inter-ilhas.

O pedido foi feito em conferência de imprensa , na Cidade da Praia, pela deputada do MpD pelo círculo da Boa Vista, Dália Benholiel,

A deputada do MpD lamentou a morte da jovem e exortou o Governo no sentido de criar todas as condições, para que a população em cada uma das ilhas do País seja atendida em “condições aceitáveis” e que que a questão das evacuações seja resolvida com urgência.

A deputada não quis comentar, entretanto, as alegações que teriam sido apresentadas pela companhia aérea Binter CV sobre a “recusa” da evacuação da doente via aérea, conforme pretendiam os serviços hospitalares na Boa Vista, tendo remetido os jornalistas para o comunicado do Governo que, segundo disse, informa sobre a medida já tomada pelo executivo no sentido de se instaurar um inquérito para se apurar a verdade.

“Antes disso não se poder fazer nenhuma acusação”, enfatizou a deputada pelo círculo da Boa Vista nas listas do Movimento para a Democracia (MpD), Dália Benholiel.

foto – a semana