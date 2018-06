Sindicato dos Agentes da Polícia Nacional repudia condições pouco dignas durante o São João no Porto Novo

26/06/2018 06:46 - Modificado em 26/06/2018 06:46

O Sindicato da Polícia Nacional repudia a “forma pouco digna” como considera que foram acolhidos os agentes durante as festividades de São João no Porto Novo. Segundo o sindicato, a Polícia Nacional foi exposta a “más condições para exercer a sua função” durante o evento.

O sindicato revela más condições de alojamento para a força policial que, a seu ver, foi colocada num espaço por nada condigno para desempenhar a sua função. Segundo o mesmo, o espaço era de cerca de trinta metros quadrados com dez camas e casa de banho sem condições. O sindicato avança que para reforçar a força policial durante as festas de São João, a polícia local foi reforçada com mais vinte agentes, sendo dez da Ribeira Grande e outros dez de São Vicente.

Acerca das condições já mencionadas, o sindicato repudia a forma como foram instalados no local sem condições.

Este sindicato considera a segurança como o maior bem durante as festas, um bem maior do que os próprios artistas e as vendas em si. Porque sem a segurança diz que as actividades não se desenrolariam da melhor forma e que, sem meios e condições, fizeram o melhor para que as festas decorressem na normalidade. Assinala este episódio para que os agentes possam ter melhores condições para exercerem o próprio trabalho.