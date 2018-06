Árbitros reclamam pagamento prémio dos campeonatos de formação

Os árbitros que dirigiram os jogos dos escalões de formação em São Vicente reclamam o pagamento dos prémios de jogo da época por parte da Associação Regional de Futebol de São Vicente. Uma dívida que, segundo informam, ronda os duzentos e setenta (270) contos. Facto que gostariam de ver resolvido.

O campeonato sénior que, como avançam, decorreu normalmente, deixou dívidas nos escalões de sub-15, sub-17 e sub-19. A preocupação destes árbitros cresce quando se está prestes a iniciar um novo campeonato, neste caso, o campeonato feminino, sem que se tenha resolvido esta situação o que aumenta a preocupação dos mesmos.

Afirmam que do lado da associação não têm tido nenhum feedback sobre a resolução do problema e desejam que as pessoas saibam o que se está a passar com os árbitros. Outro facto que os preocupa é o extravio de um cheque desde a época 2015-16 e que ainda não se sabe do seu paradeiro. Agora, os árbitros estão à espera de uma cópia do cheque para dar outro expediente que poderá incluir o recurso à justiça para o apuramento da verdade sobre o paradeiro do cheque. Cheque pelo valor de sessenta contos, como sublinham.

Acerca do campeonato feminino, avançam que se trata de uma competição mais pequena e que tem havido árbitros disponíveis para o serviço.