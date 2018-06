TIR para mulher que deitou uma panela de água a ferver ao companheiro

O tribunal da comarca da Boavista decretou Termo de Identidade e Residência a uma mulher detida por agredir o companheiro com uma panela de água a ferver, provocando graves ferimentos.

Segundo a Polícia Judiciária, a mulher de 19 anos, deitou uma panela de água a ferver sobre o seu companheiro e foi detida no dia 21, quinta-feira, na cidade de Sal Rei, através do Núcleo de Prevenção e Investigação Criminal da Boa Vista, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O crime, de acordo com as autoridades, aconteceu no dia 06 de Junho e a jovem natural da ilha de Santiago, vai aguardar o julgamento em liberdade e responder por um crime agravado de Violência Baseada no Género.