Prisão preventiva para jovens acusados de crimes de roubo

26/06/2018 06:35 - Modificado em 26/06/2018 06:35

Ao todo, são quatro elementos detidos pela Polícia Judiciária da Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais (SICP) – Brigada de Combate ao Banditismo, fora de flagrante delito, no cumprimento de mandados do Ministério Público e suspeitos da prática continuada de crimes de roubo/assaltos à mão armada nas localidades de Vila Nova, Safende, Pensamento e Calabaceira.

Os detidos foram presentes na quinta-feira, 21, ao Tribunal para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoais, tendo ficado em prisão preventiva.

Residente nas localidades de Calabaceira e Vila Nova, na cidade da Praia, os dois indivíduos do sexo masculino, têm entre os 18 e os 20 anos de idade.

Segundo a mesma fonte, ainda no dia 21, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, a mesma brigada deteve fora de flagrante delito outros quatro indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 22 e os 32 anos, suspeitos da prática de um crime de assalto à mão armada a uma loja de comércio chinês, no Plateau, ocorrido no passado dia 19 de Junho.

Na sequência da detenção dos suspeitos, foi possível recuperar uma arma de fabrico artesanal denominada “boca-bedjo” usada no assalto, uma bolsa e uma pequena quantidade de dinheiro.

Os quatro indivíduos residentes nos bairros de Eugénio Lima, Calabaceira, Bela Vista e São João, operavam como “cambistas” na rua pedonal e na rua principal do Plateau, na cidade da Praia, informa a PJ, e ficaram todos em prisão preventiva.