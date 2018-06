Mundial da Rússia: Uruguai x Portugal e Espanha x Rússia são os primeiros jogos dos oitavos de final

26/06/2018 06:33 - Modificado em 26/06/2018 06:33

Nesta segunda-feira, os jogos dos oitavos de final começaram a ganhar forma, após a conclusão dos jogos dos Grupos A e B, onde Uruguai, Rússia, Portugal e Espanha foram os grandes vencedores.

No grupo A, o Uruguai derrotou a anfitriã Rússia por 3-0 e, com isso, passou à fase de grupos, na liderança com 9 pontos, mais 3 do que os russos. Três vitórias são o registo dos sul-americanos durante a primeira fase da competição. Por sua vez, a Rússia após goleadas impostas à Arábia Saudita e Egipto, terminou a fase de grupos no segundo posto. De recordar que neste grupo, a Arábia Saudita venceu o Egipto por 2-1 no jogo de despedida para estas duas selecções.

O Grupo B também ficou com tudo resolvido nesta segunda-feira, onde a Espanha e Portugal, com muito sofrimento, conseguiram alcançar os oitavos de final da prova. Curioso é que este grupo só ficou resolvido nos derradeiros minutos, onde as contas estavam todas adiadas para a última jornada, entre Espanha com 4 pontos, Portugal com 4 pontos e Irão com 3 pontos. A selecção das “quinas” não teve vida fácil nesta última jornada, onde Cristiano Ronaldo pecou na marca dos 11 metros, numa altura em que Portugal vencia por 0-1, com grande golo de Ricardo Quaresma. Ronaldo desperdiçou a possibilidade de “matar” o jogo, mas permitiu a reacção dos iranianos já bem perto do apito final quando, com recurso ao vídeo-árbitro, o árbitro do encontro descortinou uma infracção cometida por Cedric dentro da área portuguesa.

Resultado “amargo” para Portugal que certamente queria o primeiro lugar do grupo, para evitar o Uruguai, mas perante as dificuldades encontradas na partida, o resultado é aceitável. A Espanha também teve vida difícil frente a Marrocos, estando a perder por duas vezes no encontro, só descansando ao minuto 91. Boutaib abriu o marcador para os marroquinos aos 14 minutos, mas a reacção dos espanhóis não demorou e chegaram ao empate aos 19 minutos, por Isco. Aos 81 minutos do segundo tempo, Marrocos colocou-se de novo na frente do marcador, com o golo a ser apontado por Nesyri, mas volvidos 11 minutos, a Espanha voltou a empatar a partida com Iago Aspas, carimbando o passaporte para os oitavos de final, no primeiro lugar do grupo.

Nos oitavos de final, Uruguai e Portugal medem forças no próximo sábado, 30, pelas 17 horas de Cabo Verde, enquanto que Espanha e Rússia entram em campo no domingo, 01 de Julho, pelas 13 horas de Cabo Verde.

Nesta terça-feira, continuam os jogos da última jornada da fase de grupos, onde a Nigéria vai enfrentar a Argentina na qualificação para a próxima fase.