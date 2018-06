Grande Prémio Tunísia 2018: Atletas cabo-verdianos trazem três medalhas para casa

26/06/2018 06:30 - Modificado em 26/06/2018 06:30

A Selecção Nacional Paralímpica conquistou duas medalhas de ouro e uma de bronze e mais três quartos lugares conseguidos por Carlos Araújo no Grand Prix Tunis 2018.

A prova que decorre desde o dia 18, só ficou concluída nesta segunda-feira 25, onde os atletas cabo-verdianos deram bem conta de si. Marilson Semedo no F-57 (Amputação membro inferior) foi ouro no lançamento do dardo 600 g conseguindo uma distância de 30,32 cm. Gracelino Barbosa, campeão mundial, também conseguiu o ouro mas, desta feita, nos 400 metros T-20 (Deficiência intelectual). Anderson Delgado T-47 (Amputação membro inferior) conseguiu a medalha de bronze nos 400 metros.

Por sua vez, o atleta são-vicentino Carlos Araújo, alavancou três quartos lugares nos 100, 200 e 400 metros, na prova de amputado membro superior. A comitiva cabo-verdiana chegou na tarde desta segunda-feira a Cabo Verde, depois de uma viajem com escala em Portugal.