Escola de Fonte Inês recebe nova pintura

18/06/2018 01:11 - Modificado em 18/06/2018 01:11

No último fim-de-semana, a escola primária de Fonte Inês recebeu um projecto social que consistia na pintura da escola. O projecto, como revela Alveno Soares, coordenador do projecto Djeu D’Merca, enquadrou-se na visita de militares da academia das Forças Armadas dos Estados Unidos, seis cadetes e um oficial e contou com o envolvimento de voluntários da zona.

“Queriam vir para Cabo Verde para conhecerem e fazerem algum trabalho comunitário e o trabalho que lhes foi proposto, foi a pintura de uma escola”. A escolha da escola de Fonte Inês prende-se com o facto, segundo Alveno, de “que tem uma comunidade à volta que está a trabalhar, como o grupo Eskedinha, Ponta Pom e 4G, e não queríamos que trabalhassem sozinhos e vim para uma escola com mais de quatrocentos alunos, uma escola que necessitava desta pintura”.

Uma pintura iniciada e que vai ser continuada pelos grupos locais. A escola foi pintada com cores vivas e alegres para dar uma nova alegria aos alunos que frequentam o espaço.

“Foi excelente. Cerca de 30 voluntários participaram e demonstraram que as pessoas querem fazer e temos de trazer propostas de projectos, porque querem dar o próprio contributo para melhorar a sua comunidade e sociedade”, adianta Alveno. O projecto Djeu d’Merka pretende fazer esta ligação entre as pessoas que querem fazer.

“Tentar conseguir trazer projectos para São Vicente, conseguir congregar pessoas e conseguir juntá-las para fazerem alguma coisa”. A questão para Alveno é que as instituições devem ajudar os grupos que estão na disposição de fazer algo em prol das suas comunidades.