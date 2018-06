Hidélvis reforça a Associação Desportiva de Fafe

O defesa central internacional cabo-verdiano Hidélvis Alves de 26 anos foi anunciado, neste fim-de-semana, pela Associação Desportiva de Fafe como reforço da equipa para a época 2018/19.

Depois de passagens pelo União da Madeira e Operário da Lagoa, o “Tubarão Azul” viaja agora para o Distrito de Braga para representar o AD Fafe, equipa que ficou na terceira posição do Campeonato de Portugal, Grupo A. Com passagem menos fugaz pelo União da Madeira, da segunda liga portuguesa, onde chegou no início da temporada 2017/18 proveniente do Mindelense, clube onde defendeu as cores desde 2012, o internacional cabo-verdiano em Novembro, saiu dos madeirenses sem jogar qualquer minuto. Em Janeiro, o defesa central ingressou no Operário da Lagoa, equipa do Campeonato de Portugal da Série E, onde fez bons jogos, tendo merecido uma distinção no melhor onze da semana do Campeonato Série E, isto após o jogo realizado frente ao Casa Pia, onde a sua equipa venceu em casa por 3-0.

O jogador natural de São Nicolau, de 26 anos, após cumprir seis meses nesta formação que ficou longe dos lugares de acesso à segunda liga portuguesa, traça destino para a Região Norte do país onde vai envergar as cores do AD Fafe. De realçar que o clube do Distrito de Braga comemora, a 28 de Junho, 60 anos da sua fundação, ocorrida em 1958.