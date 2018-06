Celebração do golo do México causou pequeno sismo na capital do país

18/06/2018 01:06 - Modificado em 18/06/2018 01:06

As celebrações do golo do México contra a Alemanha, este domingo, no Campeonato do Mundo de Futebol, deram origem a atividade sísmica, embora artificial, que foi registada pelas autoridades.

O Sistema Mexicano de Monitorização Sísmica Antecipada (SMMSA) fez a confirmação através das redes sociais.

“O sismo detetado na Cidade do México teve uma origem artificial. Possivelmente pelos saltos em massa durante o golo da seleção do México no Mundial. Pelo menos dois sensores dentro da cidade detetaram-no às 11h32”, escreveram, conforme pode ver abaixo.

O México gorou os prognósticos e venceu a campeã em título, Alemanha, este domingo, por 1-0, com um golo de Lozano, assegurando assim, à condição – Coreia do Sul e Suécia só se defrontam esta segunda-feira – , a liderança isolada do grupo F.