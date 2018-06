Polícia texano detido por violar menina de 4 anos. Ameaçava deportar mãe

Um agente da polícia do estado norte-americano do Texas foi detido depois de ser acusado de violar uma criança de quatro anos de idade. De acordo com a imprensa local, os abusos foram cometidos de forma continuada, enquanto a mãe, uma imigrante ilegal, era ameaçada com deportação.

O suspeito foi identificado como o agente Jose Nunez, de 47 anos de idade, um veterano daquela força e que trabalhava especificamente com detenções, no condado de Bexar.

A investigação ao caso concluiu que os abusos decorreram mais do que uma vez porque o suspeito chantageava a mãe, uma imigrante sem documentos, com a deportação.

Javier Salazar, xerife da polícia do condado de Bexar, referiu, em conferência de imprensa, que não está excluída a hipótese de existirem mais vítimas.