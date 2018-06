CVTelecom teve resultados líquidos consolidados de 160 milhões de escudos em 2017

18/06/2018 01:01 - Modificado em 18/06/2018 01:01

A Cabo Verde Telecom SA (CVTelecom) registou em 2017 resultados líquidos consolidados de 160 milhões de escudos, de acordo com os accionistas da empresa que estiveram reunidos em Assembleia-Geral Ordinária deste sábado, 16.

A informação foi revelada à Inforpress pelo Departamento de Comunicação e Imagem do gabinete do Conselho de Administração (CA) da empresa, avançando que durante o encontro, que teve lugar na Cidade da Praia, se debruçou sobre vários pontos que os accionistas consideram “importantes”.

“Apesar do contexto desafiante, marcado por uma série de indefinições, a empresa apresentou resultados líquidos consolidados de 160 milhões de escudos, com os accionistas a aprovar a distribuição de dividendos, no valor de 160 escudos por acção”, frisou a referida fonte.

A mesma fonte afiançou que “os accionistas reforçaram a sua confiança no Conselho de Administração”, tendo-o delegado as competências para avançar com dois processos, ou seja, a convergência das três empresas do grupo e, no âmbito das negociações do processo de renovação do contrato de concessão em curso, criar a empresa que se ocupará da gestão das infra-estruturas concessionadas.

Nesta mesma Assembleia-Geral Ordinária, os accionistas elegeram, também e por unanimidade, José Luís Barros, actual director de Marketing da CVMultimédia, para exercer o cargo de administrador suplente da empresa.

A reunião serviu, ainda, para a votação da proposta da entrada da CVTelecom na Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), tendo os accionistas dado o aval para a cotação, em bolsa, das acções da empresa.

DR/JMV

Inforpress/Fim