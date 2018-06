Município do Porto Novo vai receber nos próximos dois anos 460 mil contos de investimentos públicos

18/06/2018

O município do Porto Novo, Santo Antão, vai receber, nos próximos dois anos, “investimentos públicos estruturantes” à volta dos 460 mil contos, privilegiando as áreas de saneamento, requalificação urbana e melhoria de acessibilidades.

A informação foi avançada, sábado, pelo edil portonovense, Aníbal Fonseca, durante a inauguração da primeira fase da requalificação dos bairros de Berlim e Chã de Viúva, na cidade do Porto Novo, uma obra que, avançou, insere-se num”amplo” programa de requalificação urbana”, neste concelho.

Segundo o autarca, até final deste ano, estará a ser lançado o projecto de saneamento (extensão da rede de esgotos e instalação de uma estação de tratamento) e, “dentro um mês”, arranca a segunda fase da estrada para Tarrafal de Monte Trigo, alguns dos projectos previstos, nos próximos anos, neste concelho.

Até 2020, Porto Novo vai ser contemplado com “um grande programa de requalificação urbana”, informou Aníbal Fonseca, para quem o Governo e a actual equipa camarária estão a cumprir com os compromissos assumidos com os portonovenses.

Além da inauguração da primeira fase da requalificação urbana de Berlim/Chã de Viúva, a autarquia lançou, também este sábado, as obras de requalificação de Chã de Galinheira, ambos os actos presididos pelo vice-primeiro-ministro, Olavo Correia.

O governante, que esteve de visita a Porto Novo, nos últimos dois dias, reafirmou o propósito do Governo em avançar, além dos projectos de saneamento e de requalificação urbana, com outros investimentos para Porto Novo, quais sejam o aeroporto, a ampliação do porto e a requalificação da orla marítima.

Para 2018, a Câmara Municipal do Porto Novo espera investir cerca de 30 mil contos na requalificação urbana, prevendo calcetar mais de 17 mil metros quadrados de vias, tanto na cidade do Porto Novo como no interior do concelho.



Inforpress