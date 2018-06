Porque que os suicídios dão-se sobretudo com pessoas do sexo masculino

Uma questão muito discutida, e com cada vez mais casos, em diferentes faixas etárias e também nos diferentes géneros, mas um assunto no qual se fala muito pouco, o número de pessoas que tiram a própria vida continua a aumentar

O assunto sobre o porquê que os suicídios dão-se sobretudo com pessoas do sexo masculino, foi levantado na semana passada, durante um ciclo de palestras sobre a saúde mental, pela antropóloga Celeste Fortes.

A maior parte dos casos de suicídio são executados por pessoas com depressão, mas questiona-se porquê que a taxa é maior nos homens?

Isso, segundo estudos internacionais, visto que não é uma prática que ocorre apenas em Cabo Verde, entre os géneros é geralmente atribuída a maior agressividade, maior intenção de morrer, e uso de meios mais letais entre os homens, e a principal razão para eles conseguirem tirar a própria vida prende-se com a forma como verdadeiramente tiram a própria vida. Em Cabo Verde, quando se houve falar de suicídio, o método mais utilizado são feitos recorrendo ao enforcamento.

Isso, também, explicam, tem muito a ver com a forma como os homens são criados desde pequenos, a nossa cultura impõe ao homem ser o macho forte, que não demonstra sentimentos, que não pode chorar, que deve ser o pilar da família, que é o mais forte e que não deve demonstrar as suas fraquezas.

O homem por receio das críticas consome o seu sofrimento até as últimas, sem pedir ajuda, por mero juízo social. Por vezes não saber lidar com perdas e desilusões da vida acaba-se perdendo o interesse pela vida.

Daí para a concretização prende-se questão de método. Suicídio em homens é mais violento que em mulher, essas que tentam suicídio, tendem a usar métodos nada violentos, como overdose de comprimidos enquanto os homens usam armas de fogo ou enforcamento, que normalmente são mais letais e que resultam em morte

Outras das razões apontadas será porque o homem é o sexo mais fraco, que se tenta “impor” numa sociedade extremamente machista e desigual, situação que se agrava com uma educação e ensino desadequados, quer no seio da família, quer no seio da escola.