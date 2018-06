Robert Delbos dono veleiro apreendido no Mindelo com uma tonelada de cocaína detido em Espanha

Cumprindo um manado de captura emitido pela 2ª vara da Secção Judiciaria do Estado da Baía, num despacho de 26 de Abril de 2018 , as autoridades espanholas detiveram , na passada sexta feira o ingles Robert James Delbos tido como dono veleiro Rich Harvest que apreendido no Mindelo com uma tonelada no mês de Agosto do ano passado . Os quatro tripulantes do referido veleiro foram detidos e depois condenados a dez anos de prisão por trafico internacional de cocaína . Estes sempre alegaram que eram inocentes e que não sabiam , nem podiam sabe devido ao local onde a droga estava escondida , o que transportavam . A defesa tentou mostrar que não havia provas para sustentar que os velejadores carregaram e transportaram a droga com a intenção de obter “ avultada remuneração “. O Ministério Publico inverteu o ónus da prova defendo que “ foram apanhados com 1 uma tonelada de cocaína , cabe aos senhores esclarecer quando e onde foi feito o carregamento da droga”. De nada valeu a defesa pedir “ pelo menos mais tempo para investigar ,pois temos dados que as autoridades brasileiras estao avançadas em outras linhas de investigação “. E a detenção de Robert James Delbos em Espanha vem provar que essas investigações estavam em curso e que agora se abrem outras linhas investigativas e outras conclusões .A imprensa brasileira acredita que a detenção de Robert Delbos pode começar a esclarecer o que aconteceu com o veleiro em que estavam Rodrigo Dantas, Daniel Dantas, Daniel Guerra, brasileiros e o capitao Olivier de nacionalidade francesa . Mesmo que opte pelo silencio e com ‘e de esperar que não se condene a si mesmo fica provado que “ os velejadores não inventaram a historia dos ingleses que lhes contrataram para trazer levar o veleiro para a ilha da Madeira “. Resta saber que provas tem a Policia Federal Brasileira para demonstrar que Delbos participou na operalizaçao da compra , carregamento e transporte da droga apreendida em São Vicente”