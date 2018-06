Geneva sagra-se campeão regional de Sub-17

18/06/2018 00:49 - Modificado em 18/06/2018 00:49

A formação do Geneva sagrou-se, neste fim-de-semana e pela primeira vez no seu historial, campeão regional de juniores, ao empatar a uma bola com o Juventude, na quinta e penúltima jornada da Fase do Play-Off, em jogo disputado no Centro de Estágio da FCF.

À entrada para a penúltima jornada do Play-Off, o Geneva precisava apenas de um empate frente ao Juventude para carimbar o título inédito nesta categoria. Mesmo estando a perder por 1-0 após o golo de Kleidir aos 30 minutos da primeira parte, os liderados por Bruno Lesnar conseguiram chegar ao empate na partida logo ao reatar do segundo tempo, graças ao golo de penálti cobrado por Yannick. Um empate que chegou para a festa dos encarnados da “Ribeira Bote” no Centro de Estágio da FCF no Mindelo, depois de, na época de estreia em 2016/17, terem ficado na segunda posição somente atrás do campeão Batuque FC.

Momento histórico vivido com euforia por todos os membros desta jovem equipa que desponta assim na formação de atletas em São Vicente, fundada oficialmente a 01 de Novembro de 2016 por Bruno Semedo que se prepara para representar a ilha, isto caso houver Campeonato Nacional de Futebol de Sub-17. Bruno Lesnar, treinador da equipa, plenamente satisfeito com o êxito histórico alcançando pela sua equipa, sublinha que este título é o coroar de uma época difícil, ressalvando que desde o início a sua equipa era um alvo a abater por parte de todas as equipas em prova. “Como sempre, trabalhámos muito mais e acho que isso é que foi o nosso ponto forte” assegurando que criaram todas as condições para que todos os jogadores se treinassem nos três períodos, sem que isso tivesse interferência nos seus horários de escola.

“Desde o início que os meus jogadores estavam mentalizados que era esse o objectivo principal e conseguiram. Sempre com mentalidade de gente crescida, foram muito criticados, tendo muitos adeptos dito muitas coisas e isso para mim é errado, porque eles ainda são menores, mas foram sempre humildes, focados somente no seu trabalho”, afiança o jovem treinador Bruno Lesnar que refere ainda uma frase muito usada pelos seus jogadores durante a época que agora finda: «Vamos trabalhar mais fortes malta, porque a resposta para a crítica é o resultado». Com o resultado principal obtido, o técnico ainda refere que o campeonato em si foi “bom”, onde a seu ver, a Associação Regional de Futebol de São Vicente fez tudo o que era possível, dentro das suas condições. Segundo o treinador, a falta de apoio para o futebol de formação na ilha é um dos factores que marcou o campeonato, referindo como exemplo a Polícia Nacional que não esteve presente nos jogos. “Mas foi um campeonato com muita qualidade, muito talento, muito público e, para mim, esta é a época onde vi mais público nas bancadas o que abafa as partes negativas do campeonato”, enaltece.

A dúvida principal, neste momento, é se haverá ou não Campeonato Nacional de Sub-17. Neste sentido, Bruno Lesnar menciona que se houver o CN de Sub-17, a sua equipa vai para vencer e trazer o troféu para São Vicente “custe o que custar”, porque na sua óptica, São Vicente já sente a falta de ter este título em casa.