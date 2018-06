Mundial arranca com vitória da Rússia sobre a Arábia Saudita

A Copa do Mundo começou na tarde desta quinta-feira (14 de junho), e a Rússia manteve a escrita: a seleção anfitriã nunca foi derrotada na estreia do torneio. Com dois gols no primeiro tempo e três no segundo, os donos da casa venceram com tranquilidade a Arábia Saudita por 5 a 0.

Aos 11 minutos da primeira etapa, o meia Yury Gazinsky entrou para história dos Mundiais. Após cruzamento de Aleksandr Golovin, o jogador do Krasnodar mandou de cabeça para o fundo das redes. 10 minutos depois, Alan Dzagoev saiu lesionado e foi substituído por Denis Cheryshev, que, aos 42, recebeu na área, limpou a zaga e fez um belo gol.

No segundo tempo a Rússia seguiu melhor e pressionando. O centroavante Artem Dzyuba entrou aos 23 e dois minutos depois aproveitou mais um cruzamento de Golovin para amepliar o placar.

Aos 45, Cheryshev marcou mais um golaço. Do canto da área, ele chutou de trivela e mandou a bola no ângulo. Para fechar, aos 48, Golovin bateu falta no cantinho e fechou a goleada: 5 a 0.

Com o placar, os donos da casa saíram na liderança do grupo, que terá ainda o duelo entre Egito e Uruguai, neste sábado.

