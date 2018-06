“Piki” integra equipa técnica das selecções de Sub-20 e Sub-23

José Alberto Soares Firmino, “Piki”, é o escolhido pela Federação Cabo-verdiana de Futebol para integrar, juntamente com o treinador principal Lito Aguiar, a equipa técnica das selecções jovens de Cabo Verde de sub-20 e sub-23.

Em nota de imprensa, a FCF informa que no âmbito da reestruturação das equipas técnicas das selecções nacionais de futebol, escolheu para as selecções sub-20 e sub-23, Cláudio Velito da Fonseca Fernandes Aguiar, mais conhecido por Lito Aguiar, treinador da Académica da Praia e José Alberto Soares Firmino, “Piki”, como treinador adjunto.

Após a participação em Maio de 2017 num ciclo intensivo de formação na vertente técnica, o contacto com o funcionamento de centros de estágio em clubes como o Mónaco, o Saint-Ettiénne e Nantes, o treinador “Piki” que deixou o comando técnico da equipa principal do Batuque em 2016, é chamado para integrar os escalões jovens de Cabo Verde. O técnico fortemente ligado ao Batuque FC iniciou o seu percurso como treinador nos infantis do clube em 1989, onde percorreu com sucesso os vários escalões de formação do clube, sagrando-se campeão em todas as camadas. Em 2003/04 “Piki” deu o salto para a equipa principal do Batuque FC, tendo vencido alguns títulos como o Torneio de Abertura, o Campeonato Regional, a Taça de São Vicente e a Supertaça.

Já com vasta experiência na área da formação, o treinador já esteve também em Portugal, onde fez estágios nas equipas do Boavista, Campomaiorense, Vitória de Setúbal e Sporting Clube de Braga.